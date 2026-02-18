Ogni volta che non so volare di Enrico Nigiotti a Sanremo 2026 | significato temi e la forza di ammettere la paura

Enrico Nigiotti ha portato a Sanremo 2026 la canzone “Ogni volta che non so volare” per esprimere la sua lotta con la paura, causata da anni di insicurezze e dubbi interiori. La scelta del brano nasce da un episodio personale in cui si è trovato a dover affrontare un momento di fragilità, sentendosi incapace di superare le proprie ansie. La canzone rivela un lato nascosto di Nigiotti, che si apre sul palco per parlare di emozioni spesso nascoste. Con questa performance, il cantante mostra come ammettere di aver paura possa diventare un gesto di coraggio e sincerità.

Enrico Nigiotti arriva a Sanremo 2026 con "Ogni volta che non so volare", un titolo che sembra già una confessione: non parla di trionfi, ma di momenti in cui ti senti "a terra", quando vorresti essere leggero e invece ti pesano addosso pensieri, responsabilità, emozioni. È una canzone che mette al centro la fragilità senza vergogna, con quel modo tipico di Nigiotti di raccontare le cose importanti con parole semplici e immagini che restano. Il significato: "non so volare" come metafora di smarrimento. Nel brano, il "non saper volare" non è incapacità in senso stretto: è quel senso umano di non sentirsi all'altezza, di non sapere quale direzione prendere, di essere bloccati tra desiderio di cambiare e paura di farlo.