Fiorentina passione senza confini | in 350 sfidano il gelo polacco Ansia TAR e nodo Pisa

Un gruppo di 350 tifosi della Fiorentina ha deciso di affrontare il freddo intenso in Polonia per sostenere la squadra, nonostante le basse temperature e le difficoltà logistiche. La trasferta si svolge in un momento di incertezza legale e problemi di calendario, tra l’attesa di una decisione del TAR e il nodo legato alla partita di Pisa. I supporter sono partiti con autobus e auto, armati di sciarpe e voglia di tifare, dimostrando che il cuore viola non si ferma di fronte alle sfide climatiche o alle complicazioni burocratiche.

