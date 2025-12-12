Riqualificazione in piazza Alario | al via il restauro scientifico della storica fontana Saliera

Martedì 16 dicembre prende il via la riqualificazione di Piazza Alario, con il restauro scientifico della storica fontana “Saliera”. L’intervento, frutto di una collaborazione tra pubblico e privato, è sostenuto e finanziato dalla Fondazione Monte Pruno, in partnership con la BCC Monte Pruno e il Comune, mirato a valorizzare e preservare il patrimonio storico della piazza.

Al via, martedì 16 dicembre, alle ore 12, le attività di riqualificazione di Piazza Alario. Il progetto nasce da una sinergia tra pubblico e privato ed è interamente sostenuto e finanziato dalla Fondazione Monte Pruno, in collaborazione con la BCC Monte Pruno e grazie alla volontà del Comune di.

Lavori di riqualificazione di Piazza Alario

