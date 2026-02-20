Il fattore Jashari nel grigiore del Milan | leadership e talento per la rincorsa di Allegri

Il nome Jashari è al centro di una partita cruciale per il Milan, che ha subito un pari insoddisfacente contro il Como. La presenza del giovane attaccante ha portato energia e idee offensive, ma non è bastata per vincere. La squadra di Allegri fatica a trovare continuità e si affida ancora troppo ai singoli per sfondare. La partita di San Siro si conclude con un risultato che lascia molti dubbi, mentre Jashari cerca di dimostrare il suo potenziale. La squadra si prepara già alla prossima sfida.

Il Milan inciampa tra le mura amiche di San Siro, rimediando un 1-1 contro il Como che profuma di occasione persa nella caccia al primato. Sebbene Massimiliano Allegri, con il consueto pragmatismo, abbia definito il risultato come un «punto guadagnato» in ottica consolidamento del piazzamento Champions, visto il contemporaneo rallentamento di Roma, Napoli e Juventus, la realtà della classifica è meno benevola. Il distacco dall' Inter capolista si dilata infatti a sette lunghezze, rendendo la risalita una scalata sempre più impervia. Tuttavia, nel grigiore tecnico di una serata opaca, la compagine rossonera ha ritrovato la luce grazie alla prestazione di Ardon Jashari, ormai pienamente integrato nei meccanismi tattici del "Diavolo".