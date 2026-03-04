paris fashion week i look delle star in front row

Durante la Paris Fashion Week, le star in prima fila indossano outfit curati nei dettagli e scelti con attenzione. Mentre le modelle sfilano con le nuove collezioni, le celebrità si fanno notare con look sofisticati e di tendenza. Le immagini catturate nelle prime file mostrano abbinamenti eleganti e accessori di grande impatto, attirando l’attenzione di pubblico e media.

Dopo una prima giornata povera di celebrity, la seconda della Paris Fashion Week si apre con uno degli appuntamenti più attesi dell’intera settimana, e anche tra i più affollati di star: Dior. Ad assistere allo show, diretto da Jonathan Anderson, abbiamo visto infatti nomi come Anya Taylor-Joy, in un bellissimo abito rosa, e una Charlize Theron più severa ma chic. E poi ancora Emily Ratajkowski, Pharrell Williams, Jisoo e molti altri, con look capaci di farci dimenticare per un secondo perfino la sfilata. In serata, appuntamento con Saint Laurent: anche qui le star non sono mancate, e pure vestite bene. Dalla star del K-pop Rosé in verde a... 🔗 Leggi su Vanityfair.it

Paris Fashion Week 2026, Deva Cassel dai ricci naturali e gli altri beauty look delle star in front rowLa moda si posta a Parigi, dove si svolge l'ultima settimana del mese della fashion week.

BLACKPINK Rosé STUNS Paris Fashion Week 2026 – Saint Laurent Show Turns Heads Worldwide

Moda, sale il sipario sulla Paris Fashion WeekSono un centinaio gli appuntamenti in calendario: da non perdere l’esordio di Antonin Tron da Balmain e l’ultima sfilata di Alaïa con Pieter Mulier. panorama.it

