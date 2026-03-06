Parigi voti di stile | chi è In e chi è Out dallo Street Style delle sfilate AI 26 27

A Parigi, durante la Fashion Week 2026, le strade si riempiono di fashionisti e critici che osservano attentamente chi si distingue e chi passa inosservato tra le sfilate delle maison storiche e le nuove tendenze emergenti. La città si trasforma in un palcoscenico di stili, dove i protagonisti sono i partecipanti e le loro scelte di abbigliamento, tra chi incarna il classico e chi osa con look più audaci.

V oilà: in un attimo il fashion month è giunto al suo ultimo capitolo. La Paris Fashion Week 2026 entra nel vivo della sua programmazione e la città si destreggia tra le sfilate delle Maison storiche e le nuove voci della moda contemporanea. Ma è fuori dalle passerelle che si gioca un’altra partita: quella dello Sreet Style. Come indossare i pantaloni negli stivali oggi: 5 ispirazioni street style da provare X Tra outfit geniali e scelte decisamente discutibili, gli invitati trasformano le strade di Parigi in una passerella parallela. Il risultato? I look migliori e quelli che forse sarebbe stato meglio lasciare a casa. Chi è In a Parigi. Dopo New York, Londra e Milano, la Paris Fashion Week raccoglie e rielabora il meglio delle tendenze viste nelle settimane precedenti. 🔗 Leggi su Iodonna.it

