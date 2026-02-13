Chic o kitch? I look In & Out dallo Street Style della New York Fashion Week AI 26 27

Durante la New York Fashion Week AI 202627, i fotografi hanno immortalato centinaia di look, ma tra le tante immagini spiccano quelli di un giovane influencer, Marco Rinaldi, che ha attirato l’attenzione con un outfit decisamente audace: una giacca di piume colorate abbinata a pantaloni strappati. La sua presenza fuori dalle sfilate, ormai diventata una tradizione, si distingue quest’anno per la sua scelta di un look eccentrico e volutamente sopra le righe, che ha generato numerosi commenti sui social e acceso il dibattito tra chic e kitch.

N ew York apre la stagione delle Fashion Week e torna anche il vero sport cittadino: farsi fotografare fuori dalle sfilate. Le strade di Manhattan diventano passerelle improvvisate per influencer, addetti al settore e giornalisti. Ma attenzione, essere notati non significa sempre essere ben vestiti. Michelle Pfeiffer è magnetica in prima fila alla sfilata Armani Privé X Fuori dalle sfilate dedicate all' Autunno-Inverno 2026 2027 si assiste tanto a intuizioni brillanti quanto a disperate richieste di attenzione. Al via il gioco dell' In & Out dallo Street Style, dove il confine tra look top e flop è sottilissimo.