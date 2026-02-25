Street Style | chi è In e chi Out alle sfilate della Milano Fashion Week AI 26 27

L a moda italiana scende in passerella. È ufficialmente iniziata la Milano Fashion Week dedicata all’Autunno-Inverno 20262027 e, insieme alle collezioni, arriva in città anche la crème de la crème del fashion system: star, buyer, editor, stylist, it girl. Lo spettacolo non si consuma solo sotto i riflettori: a Milano lo stile cammina per strada, tra uno show e l’altro. Street Style, chi è davvero alla moda e chi sta solo tentando di sembrarlo? Abiti da sposa, tendenze 2026: 5 tra i modelli più spettacolari visti sulle passerelle Haute Couture X Nella capitale della moda italiana vince l’ordine, l’eleganza calibrata e chi sa rileggere i classici con un twist personale, senza strafare. Automaticamente Out i look troppo glamour, troppo gridati, troppo carichi di dettagli, o peggio ancora il copia-incolla diretto dalle passerelle. Chi è In alla Milano Fashion Week 2026. Dal 24 febbraio al 1 marzo la Milano Fashion Week Autunno-Inverno 20262027 accende la città, confermandosi tra i calendari più interessanti della stagione. 🔗 Leggi su Iodonna.it

