Vingegaard cambia i programmi | debutto stagionale alla Parigi-Nizza 2026

Jonas Vingegaard modifica il suo programma dopo aver deciso di partecipare alla Parigi-Nizza 2026, rispondendo alle voci sulla sua concentrazione esclusiva sul Tour de France. La scelta arriva dopo aver rinunciato all’UAE Tour a causa di una caduta e di un malanno, che avevano già evidenziato i suoi limiti stagionali. La partenza dalla corsa francese rappresenta una novità, segno che il danese punta a un calendario più vario e competitivo.

Roma, 23 febbraio 2026 - Quasi come a voler rispondere a chi lo taccia di concentrare troppo il suo calendario intorno al Tour de France, Jonas Vingegaard cambia programmi: in realtà, una prima variazione sul tema c'era già stata con la rinuncia all' UAE Tour 2026 (poi vinto da Isaac Del Toro ) per i postumi di una caduta occorsa durante un allenamento a Malaga e per un successivo malanno, e tutto sembrava confermare la teoria Tour de France-centrica, ma stavolta il danese sorprende, annunciando un'aggiunta al menù, ossia la Parigi-Nizza 2026. Le dichiarazioni di Vingegaard. Dunque, buone notizie per la Visma-Lease a Bike, che di recente aveva riaccolto tra i propri ranghi Christophe Laporte, a sua volta caduto alla Vuelta a Andalucia 2026 (ma all'apparenza senza gravi conseguenze).