Vingegaard cambia programmi | il debutto alla Parigi-Nizza dall’8 marzo

Vingegaard ha deciso di rinviare il suo debutto alla Parigi-Nizza a causa di una caduta durante un allenamento. L’incidente ha causato un infortunio che lo ha costretto a saltare l’Uae Tour, e ora si concentra sulla riabilitazione. Il ciclista danese preferisce prendersi tutto il tempo necessario per recuperare completamente prima di tornare in corsa. La sua presenza alla corsa francese è ora in dubbio, ma l’obiettivo rimane quello di partecipare.

Jonas Vingegaard debutterà alla Parigi-Nizza (8-15 marzo) nel 2026. È arrivata oggi l’ufficializzazione del debutto del 29enne danese della Visma-Lease a Bike, che a causa di un incidente in allenamento (e poi di una indisposizione) aveva deciso di saltare l’Uae Tour, dal 16 al 22 febbraio. “Mi sono preso il tempo necessario per recuperare. Ora mi sento pronto per ricominciare a correre, dopo un lungo inverno di allenamenti”, ha detto Vingegaard, che poi ha in calendario la Volta Catalunya (23-29 marzo) prima dell’attesissimo debutto al Giro d’Italia (8-31 maggio) dove andrà a caccia della maglia rosa dopo avere vinto 2 Tour (2022 e 2023) e la Vuelta 2025. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

