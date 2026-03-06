Paralimpiadi Sergio Mattarella dichiara aperti i Giochi di Milano-Cortina

Il Presidente della Repubblica ha ufficialmente aperto i Giochi Paralimpici Invernali di Milano-Cortina 2026 durante la cerimonia all’Arena di Verona. Con un discorso, ha dichiarato l’apertura della manifestazione sportiva che coinvolge atleti provenienti da vari paesi. La cerimonia d’inaugurazione si è svolta questa sera, segnando l’inizio ufficiale dell’evento.

“Dichiaro aperti i Giochi Paralimpici Invernali di Milano Cortina 2026 “. Lo ha detto il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella aprendo ufficialmente i Giochi Paralimpici di Milano Cortina 2026 durante la cerimonia inaugurale in corso all’Arena di Verona. Questo articolo proviene da LaPresse. 🔗 Leggi su Lapresse.it © Lapresse.it - Paralimpiadi, Sergio Mattarella dichiara aperti i Giochi di Milano-Cortina Leggi anche: Milano Cortina: Mattarella dichiara ufficialmente aperti i Giochi Olimpici Invernali Milano-Cortina, Mattarella dichiara aperti i Giochi olimpici. Tributo a Giorgio ArmaniAGI - Con l'accensione simbolica dei riflettori sullo stadio di San Siro e sulle vette dolomitiche, ha preso ufficialmente il via la cerimonia... Mattarella all'apertura dei Giochi Olimpici Invernali di Milano Cortina 2026 Tutti gli aggiornamenti su Sergio Mattarella. Temi più discussi: Paralimpiadi, tensioni per la presenza della Russia: in tanti danno forfait. E la cena di gala diventa un cocktail; Tra una settimana il via alle Paralimpiadi: è polemica su russi e bielorussi; Ombre russe sulle Paralimpiadi. A Verona la festa è per pochi; Paralimpiadi, la cerimonia senza alfieri. Paralimpiadi Milano Cortina, la cerimonia di apertura a Verona. Applausi per Mattarella, sette delegazioni assentiUn applauso ha accolto il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, entrato nel parterre dell'Arena di Verona per assistere alla cerimonia di apertura ... ilgazzettino.it Mattarella dichiara aperti i Giochi Paralimpici di Milano-CortinaVERONA (ITALPRESS) - Il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, ha dichiarato aperti i Giochi Paralimpici Invernali di Milano-Cortina nel corso della cerimonia inaugurale che si sta svolgendo ... italpress.com Il presidente Sergio Mattarella ha dichiarato ufficialmente aperti i Giochi Paralimpici Invernali Milano-Cortina 2026 x.com "Dichiaro aperti i Giochi paralimpici di Milano Cortina 2026": con queste parole il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, ha ufficialmente aperto tra gli applausi le Paralimpiadi invernali nella cerimonia di inaugurazione che si sta svolgendo all'Arena - facebook.com facebook