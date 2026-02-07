Milano Cortina | Mattarella dichiara ufficialmente aperti i Giochi Olimpici Invernali

Questa mattina, dal palco di San Siro, il presidente Sergio Mattarella ha ufficialmente aperto i Giochi Olimpici Invernali di Milano Cortina. Con un gesto deciso, ha dato il via alla manifestazione, che si svolge tra le due località italiane. La piazza era piena di spettatori e atleti pronti a partire, mentre il capo dello stato ha sottolineato l’importanza di questa grande vetrina sportiva.

Milano, 6 feb. (LaPresse) – Dalla tribuna d'onore di San Siro, il presidente della Repubblica Italiana, Sergio Mattarella, dichiara "aperta la celebrazione dei Giochi Olimpici Invernali di Milano Cortina". In precedenza il presidente Mattarella aveva salutato entusiasta la delegazione italiana al passaggio durante la parata degli atleti. Saluti agli azzurri – come mostrato dal maxi schermo di San Siro – anche dalla presidente del Consiglio Giorgia Meloni presente in tribuna.

