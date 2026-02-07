Milano-Cortina Mattarella dichiara aperti i Giochi olimpici Tributo a Giorgio Armani

Questa mattina Milano e le Dolomiti si sono accese con i riflettori dei Giochi olimpici invernali. Sergio Mattarella ha dato il via ufficiale alla cerimonia, che si è svolta tra lo stadio di San Siro e le vette delle montagne. Un momento importante che segna l’inizio di un evento che coinvolge tutto il Paese.

AGI - Con l'accensione simbolica dei riflettori sullo stadio di San Siro e sulle vette dolomitiche, ha preso ufficialmente il via la cerimonia inaugurale dei XXV Giochi olimpici invernali di Milano Cortina 2026. L'evento segna l'avvio di una manifestazione diffusa, capace di unire la modernità urbana e la tradizione montana in un racconto che intreccia eccellenza agonistica e storie di profonda umanità. Per la prima volta nella storia dei Giochi invernali, il protocollo si è svolto in contemporanea tra Milano e Cortina d'Ampezzo, declinando visivamente il concetto di armonia come connessione tra territori e valori.

