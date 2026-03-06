Paralimpiadi Milano Cortina la cerimonia di apertura Malagò | Siate portatori di cambiamento

Alle prime luci della cerimonia di apertura delle Paralimpiadi Milano Cortina, il presidente del comitato organizzatore ha invitato gli atleti a essere portatori di cambiamento. La manifestazione, che si svolge in Italia, rappresenta una grande occasione per celebrare lo sport, coinvolgendo atleti provenienti da tutto il mondo in un evento che dura diversi giorni. La cerimonia è iniziata con spettacoli e discorsi ufficiali.

Life is a motion, è questo il motto delle Paralimpiadi Milano Cortina 2026. La cerimonia di apertura celebra l’inclusività a 360 gradi, permettendo a tutti di performare: ballerini, musicisti e modelle che sono affette da qualche disabilità o da un aspetto diverso che qualcuno potrebbe chiamare difetto ma che poi diventa il loro punto di forza. La cerimonia si è aperta con una performance di batteristi, tra cui spicca la più brava al mondo. A seguito occhi al centro pista per la ballerina Chiara Bersani che non ha le gambe ed ha una malformazione fisica: un momento unico ed emozionante che ha lasciato col fiato sospeso. Poi il passaggio... 🔗 Leggi su Ildifforme.it

Paralimpiadi Milano Cortina, cerimonia di apertura senza portabandieraLa cerimonia di apertura delle Paralimpiadi invernali di Milano e Cortina si terrà venerdì 6 marzo, con una novità che sta facendo rumore in queste...

