paralimpiadi milano cortina cerimonia di apertura senza portabandiera

Durante la cerimonia di apertura delle Paralimpiadi Milano Cortina, non sono stati presenti portabandiera da parte di alcuni Paesi che avevano annunciato il loro boicottaggio. La decisione di non partecipare si è verificata dopo la comunicazione riguardante l’ammissione di determinate delegazioni. La manifestazione si è svolta senza la presenza dei rappresentanti ufficiali di quei Paesi, che hanno scelto di non essere presenti all’evento.

La cerimonia di apertura delle Paralimpiadi invernali di Milano e Cortina si terrà venerdì 6 marzo, con una novità che sta facendo rumore in queste ore: le bandiere delle nazioni partecipanti non saranno portate da atleti ma da volontari. Questa decisione è stata presa dal Comitato Paralimpico Internazionale (IPC) per garantire l’unità tra le delegazioni durante la cerimonia a Verona. La scelta è stata motivata ufficialmente con ragioni logistiche legate alle lunghe distanze tra i luoghi delle competizioni e Verona, e dall’inizio delle gare previsto per sabato mattina. Per l’Italia, i portabandiera inizialmente previsti erano René de Silvestro, campione paralimpico di monosci, e Chiara Mazzel, sciatrice alpina ipovedente. 🔗 Leggi su Imolaoggi.it

