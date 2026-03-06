Milano Cortina oggi la cerimonia di apertura delle Paralimpiadi Presenti Mattarella e Meloni

Oggi a Milano e Cortina si tiene la cerimonia di apertura delle Paralimpiadi invernali del 2026. Alla manifestazione sono presenti il presidente della Repubblica e la presidente del Consiglio. La giornata segna l'inizio ufficiale delle competizioni sportive che coinvolgono atleti provenienti da diversi paesi. L'evento si svolge in un clima di grande attenzione e partecipazione.

