La Rai ha annunciato una copertura continua per i Giochi Olimpici Invernali di Milano-Cortina 2026. Dal 6 al 22 febbraio, la televisione pubblica trasmetterà tutte le gare e gli eventi in diretta, senza interruzioni. La rete si prepara a seguire ogni momento delle Olimpiadi, offrendo agli spettatori un flusso costante di immagini e aggiornamenti.

Tutto è pronto per i XXV Giochi Olimpici Invernali di Milano-Cortina 2026, in programma dal 6 al 22 febbraio, con la Rai in primo piano per una copertura no-stop. Si parte su Rai 1 con la cerimonia d’apertura, poi ogni giorno su Rai 2, che tornerà ad essere la rete olimpica, e Rai Sport, insieme a RaiPlay, per un totale di 250 ore di dirette. La cerimonia d’apertura delle Olimpiadi Invernali in diretta su Rai 1. La cerimonia d’apertura delle Olimpiadi Invernali, in diretta dallo stadio San Siro di Milano, sarà trasmessa da Rai 1 venerdì 6 febbraio a partire dalle 19.50 e durerà circa tre ore di spettacolo. 🔗 Leggi su Davidemaggio.it

© Davidemaggio.it - Milano-Cortina 2026: copertura no-stop di Rai 2, in diretta tutti i giorni

