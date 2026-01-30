Tutte le informazioni per seguire le Olimpiadi di Milano-Cortina 2026 in diretta in chiaro su Rai 2 e Rai Sport

Rai trasmette in diretta le Olimpiadi invernali di Milano-Cortina dal 6 al 22 febbraio. La rete seguirà tutte le gare, con commenti e aggiornamenti continui, su Rai 2 e RaiSport. La Rai ha preparato una copertura speciale, con la Rai2 trasformata in Rete Olimpica e tante dirette su RaiPlay, per accompagnare gli spettatori durante le due settimane di sport e competizioni.

Rai seguirà in diretta i le Olimpiadi Invernali di Milano-Cortina 2026 dal 6 al 22 febbraio: giorni intensi, ore e ore di dirette, commenti, notizie che la squadra di Rai Sport realizzerà per accompagnare i telespettatori su Rai 2, trasformata per l'occasione in Rete Olimpica, e RaiPlay. L'intera programmazione di Rai 2 sarà, infatti, dedicata ai Giochi di Milano Cortina 2026, fatta eccezione per gli spazi informativi del TG2 che resteranno invariati. Solo la maestosa Cerimonia di Apertura, in diretta dallo stadio Meazza di Milano sarà trasmessa da Rai 1 il 6 febbraio a partire dalle 19.50. Un evento che offrirà ai telespettatori circa tre ore di spettacolo puro, condito da emozioni e suggestioni.

