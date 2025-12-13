I grandi maestri del fumetto a Milano | dalle origini di Corto Maltese alle eroine di Milo Manara fino a Diabolik ed Eva Kant

Milano si conferma capitale del fumetto, ospitando le opere e le figure più iconiche del genere. Dalle origini di Corto Maltese di Hugo Pratt alle protagoniste femminili di Milo Manara, fino alle avventure di Diabolik ed Eva Kant, questa città ha visto nascere e crescere alcuni dei più grandi maestri che hanno segnato la storia del fumetto mondiale.

Quando si parla dell’ arte di Hugo Pratt, c’è sempre un’aura di leggenda, a partire dalla nascita di Corto Maltese. L’iconico marinaio, oggi simbolo del fumetto italiano, prese forma nella seconda metà degli anni Sessanta del secolo scorso, tra il 1967 e il 1969, sulle pagine della rivista Sgt. Kirk con la storia Una ballata del mare salato, in un debutto destinato a segnare per sempre i fumetti d’avventura. Barba e basette, capelli scomposti e il volto ispirato a quello dell’attore e regista statunitense Burt Lancaster, sono questi i tratti che nel tempo sedimenteranno il mito di Corto Maltese. It.insideover.com I grandi maestri del fumetto a Milano: dalle origini di Corto Maltese alle eroine di Milo Manara, fino a Diabolik ed Eva Kant - Quando si parla dell’arte di Hugo Pratt, c’è sempre un’aura di leggenda, a partire dalla nascita di Corto Maltese. msn.com

