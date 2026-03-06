Cerimonia apertura Paralimpiadi invernali 2026 oggi a Verona | orario dove vederla

Stasera a Verona si tiene la cerimonia di apertura delle Paralimpiadi invernali di Milano Cortina 2026. L’evento è previsto per venerdì 6 marzo e include varie attività programmate nel dettaglio. La cerimonia si svolge in un luogo specifico e sarà trasmessa in diretta, permettendo a chi è interessato di seguirla in tempo reale. L'orario preciso dell'inizio è disponibile nel programma ufficiale dell'evento.

E’ in programma stasera, venerdì 6 marzo, la cerimonia di apertura delle Paralimpiadi invernali di Milano Cortina 2026 ( consulta qui il programma ). L’evento è in programma alla Arena di Verona con inizio alle ore 20. Sarà possibile vedere la cerimonia inaugurale in diretta in chiaro sulla Rai e in streaming su RaiPlay. Dove vedere la cerimonia in chiaro sulla Rai. Dopo gli straordinari risultati ottenuti dalla squadra azzurra alle Olimpiadi, alta è l’attesa per quel che sarà il risultato finale della squadra paralimpica tricolore, mai così numerosa come per questa occasione: oltre 40 atleti più gli accompagnatori. La cerimonia d’apertura sarà trasmessa in diretta su Rai 1 e, per la prima volta in assoluto, l’inaugurazione avverrà in un sito patrimonio mondiale dell’Unesco. 🔗 Leggi su Lapresse.it

