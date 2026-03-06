Attesa per Life in motion la cerimonia di apertura delle Paralimpiadi invernali C' è anche Mattarella

Questa sera all'Arena di Verona si svolge la cerimonia di apertura delle Paralimpiadi invernali di Milano Cortina, con la partecipazione di 29 delegazioni su un totale di 55. Tra i presenti, figura anche il presidente della Repubblica, che prenderà parte all'evento. La sfilata segna l'inizio ufficiale delle gare che si terranno fino a marzo.

Sono 29 le delegazioni, sulle 55 che parteciperanno alle Paralimpiadi, attese all'Arena di Verona questa sera per la sfilata per la cerimonia d'apertura dei Giochi Paralimpici di Milano Cortina. Alle 20 la cerimonia di apertura delle Paralimpiadi di Milano Cortina: la maestosa Arena di Verona sarà l'eccezionale palcoscenico di "Life in Motion", lo show inaugurale dei -Giochi Paralimpici realizzato dall’Agenzia Creativa italiana Filmmaster. Un omaggio allo storico motto paralimpico "Spirit in Motion": il movimento non è solo quello atletico, ma quello della vita: trasformazione, energia, relazione tra arte e sport. All'Arena, il palcoscenico occuperà l'intera superficie del parterre, con una forma ispirata ai riverberi creati da una goccia d'acqua che cade. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

