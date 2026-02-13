Papa Leone XIV a Ostia | le strade chiuse e i bus deviati

Papa Leone XIV si trova ad Ostia, dove le strade principali sono state chiuse e i bus sono stati deviati in vista della sua visita pastorale alla chiesa Santa Maria Regina Pacis, prevista per domenica 15 febbraio.

Il Santo Padre si recherà per una visita chiesa Santa Maria Regina Pacis. Per l'occasione sarà modificata la circolazione dei mezzi pubblici e privati a partire dalle ore 08:00 Domenica 15 febbraio Papa Leone XIV sarà ad Ostia. Il Santo Padre infatti si recherà sul litorale romano per la visita pastorale alla chiesa Santa Maria Regina Pacis. Per l’arrivo del pontefice sarà modificata la circolazione attorno alla parrocchia con chiusure stradali e deviazioni alle corse delle linee del trasporto pubblico. Vietato circolare anche in piazza della Stazione Vecchia, piazza Regina Pacis e via Armando Armuzzi (tra piazzale della Posta e piazza della Stazione Vecchia).🔗 Leggi su Romatoday.it

Papa Leone XIV: No a matrimonio gay e riconoscimento delle persone trans. La dottrina non cambia, ma tutti sono invitatiLe parole di Papa Leone XIV sul tema LGBTQ+: niente cambiamenti su matrimonio e sessualità, ma un richiamo all’accoglienza e al superamento delle polarizzazioni. gay.it

Leone XIV a Ostia: prima visita pastorale in una parrocchia romanaDomenica a Santa Maria Regina Pacis l’incontro con 800 persone tra giovani, poveri, malati e volontari. Poi la Messa e il saluto ai fedeli ... rainews.it

Le parole di Papa Leone XIV mdst.it/4rPBIJy - facebook.com facebook

#15febbraio: la visita di Papa Leone XIV alla parrocchia di Santa Maria Regina Pacis a Ostia Lido. Il Santo Padre incontrerà le diverse realtà della comunità affidata ai Pallottini e celebrerà la Santa Messa alle 17. x.com