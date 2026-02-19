Papa Leone XIV a Castro Pretorio | le strade chiuse e i bus deviati

Domenica 22 febbraio, Papa Leone XIV visiterà Castro Pretorio per incontrare i fedeli della parrocchia del Sacro Cuore. La causa è la sua visita pastorale programmata, che coinvolgerà diverse zone della zona. La presenza del Papa comporta la chiusura di alcune strade e la deviazione di alcuni autobus, per garantire la sicurezza dell’evento. Le autorità hanno già annunciato le modifiche al traffico e invitano i cittadini a pianificare gli spostamenti con anticipo. La visita si svolgerà nel rispetto delle misure di sicurezza.

Dopo la visita pastorale ad Ostia il Sommo Pontefice prosegue gli appuntamenti nella sua agenda. Ecco i divieti e le modifiche alla circolazione intorno alla parrocchia del Sacro Cuore Domenica 22 febbraio Papa Leone XIV sarà a Castro Pretorio per una visita pastorale alla parrocchia del Sacro Cuore. Si tratta del secondo appuntamento, dopo quello di Ostia, su cinque in agenda del Santo Padre prima di Pasqua. Nelle prossime settimane il Sommo Pontefice si recherà al Quarticciolo, a Primavalle e Ponte Mammolo. Nel weekend a Castro Pretorio saranno diverse le chiusure al traffico e i divieti attivi per l'arrivo del Papa, che alle 09:00 celebrerà la messa.🔗 Leggi su Romatoday.it

