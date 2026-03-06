Papa Leone | leader Nazioni abbandonino i progetti di morte e rinuncino alle armi

Da tv2000.it 6 mar 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Il Papa ha invitato i leader delle nazioni a rinunciare ai progetti di morte e alle armi, chiedendo di pregare per disarmare i cuori dal rancore. Questa richiesta è stata fatta nel contesto delle intenzioni di preghiera per il mese di marzo. La sua chiamata si rivolge a tutte le figure di governo e alle comunità internazionali. L’appello riguarda la necessità di abbandonare la violenza e promuovere la pace.

Papa Leone, nelle intenzioni di preghiera per questo mese di marzo, invita a pregare per disarmare i cuori dal rancore. Servizio di Rita Salerno TG2000. 🔗 Leggi su Tv2000.it

papa leone leader nazioni abbandonino i progetti di morte e rinuncino alle armi
© Tv2000.it - Papa Leone: leader Nazioni abbandonino i progetti di morte e rinuncino alle armi

Papa Leone XIV: “Nazioni rinuncino alle armi e scelgano la pace”“Oggi eleviamo la nostra supplica per la pace nel mondo, chiedendo che le nazioni rinuncino alle armi e scelgano la via del dialogo e della...

“Giovani costretti alle armi capiscono l’insensatezza della guerra e le menzogne di chi li manda a morire”: il messaggio di Natale di Papa Leone XIV“Si arresti il fragore delle armi e le parti coinvolte, sostenute dall’impegno della comunità internazionale, trovino il coraggio di dialogare in...

Papa Leone: leader Nazioni abbandonino i progetti di morte e rinuncino alle armi

Video Papa Leone: leader Nazioni abbandonino i progetti di morte e rinuncino alle armi

Aggiornamenti e notizie su Papa Leone.

Temi più discussi: Il Papa: i leader delle nazioni abbandonino i progetti di morte e rinuncino alle armi; Leone XIV: le nazioni rinuncino alle armi e scelgano la via del dialogo; Leone XIV invita i leader mondiali a rinunciare alle armi e a scegliere la diplomazia; I leader delle nazioni abbandonino i progetti di morte e rinuncino alle armi.

Il Papa tuona contro la guerra: I leader delle nazioni abbandonino i progetti di morteÈ dedicato alla pace e al disarmo il videomessaggio diffuso da Papa Leone XIV con le intenzioni di preghiera per il mese di marzo. globalist.it

papa leone papa leone leader nazioniIl Papa, i leader delle nazioni abbandonino i progetti di morteE' dedicato alla pace e al disarmo il videomessaggio del Papa con le intenzioni di preghiera per il mese di marzo. (ANSA) ... ansa.it

Usa la ricerca per scoprire notizie e video sul tema.