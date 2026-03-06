Papa Leone | leader Nazioni abbandonino i progetti di morte e rinuncino alle armi

Il Papa ha invitato i leader delle nazioni a rinunciare ai progetti di morte e alle armi, chiedendo di pregare per disarmare i cuori dal rancore. Questa richiesta è stata fatta nel contesto delle intenzioni di preghiera per il mese di marzo. La sua chiamata si rivolge a tutte le figure di governo e alle comunità internazionali. L’appello riguarda la necessità di abbandonare la violenza e promuovere la pace.

Papa Leone, nelle intenzioni di preghiera per questo mese di marzo, invita a pregare per disarmare i cuori dal rancore. Servizio di Rita Salerno TG2000.