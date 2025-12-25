Giovani costretti alle armi capiscono l’insensatezza della guerra e le menzogne di chi li manda a morire | il messaggio di Natale di Papa Leone XIV

“Si arresti il fragore delle armi e le parti coinvolte, sostenute dall’impegno della comunità internazionale, trovino il coraggio di dialogare in modo sincero, diretto e rispettoso”: è il nuovo appello per la fine delle ostilità in Ucraina che Papa Leone XIV ha rivolto ai leader di Mosca e Kiev nel corso del messaggio natalizio Urbi e et orbi. Il pontefice, che è tornato a definire quello ucraino un “ popolo martoriato ” (come già il predecessore Francesco ), ha “affidato al Principe della Pace” il continente europeo, “chiedendogli di continuare a ispirarvi uno spirito comunitario e collaborativo, fedele alle sue radici cristiane e alla sua storia, solidale e accogliente con chi si trova nel bisogno. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

