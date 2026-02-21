Paolo Berlusconi | Milan? Inizialmente contrario all’acquisto Ecco perché Silvio decise di fare da solo
Paolo Berlusconi rivela che il suo coinvolgimento nel Milan nacque dopo che Silvio decise di acquistare la squadra senza consenso familiare. All’epoca, il fratello di Silvio era inizialmente contrario all’operazione, ma Silvio decise di agire da solo, portando avanti l’affare. La decisione di Silvio cambiò il corso della storia del club, che da allora divenne protagonista nel calcio italiano. Oggi, Paolo ricorda quei momenti con chiarezza e nostalgia.
Nel giorno in cui si ricorda l'arrivo di Silvio Berlusconi al Milan 40 anni fa - 20 febbraio 1986 - anche il fratello Paolo si unisce alla schiera di voci che oggi hanno omaggiato l'ex presidente rossonero. In un'intervista rilasciata al 'Corriere dello Sport', il fratello ha voluto ripercorrere l'epoca d'oro rossonera nata con Silvio al comando. Ecco, di seguito, alcune delle sue dichiarazioni. Sui suoi ricordi del 20 febbraio 1986: «Ricordo la mia opposizione al progetto, all’acquisto del Milan. Mi dicevo: 'E se poi cominciamo a perdere?' È una battuta, naturalmente.🔗 Leggi su Pianetamilan.it
