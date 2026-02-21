Paolo Berlusconi | Milan? Inizialmente contrario all’acquisto Ecco perché Silvio decise di fare da solo

Da pianetamilan.it 21 feb 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Paolo Berlusconi rivela che il suo coinvolgimento nel Milan nacque dopo che Silvio decise di acquistare la squadra senza consenso familiare. All’epoca, il fratello di Silvio era inizialmente contrario all’operazione, ma Silvio decise di agire da solo, portando avanti l’affare. La decisione di Silvio cambiò il corso della storia del club, che da allora divenne protagonista nel calcio italiano. Oggi, Paolo ricorda quei momenti con chiarezza e nostalgia.

paolo berlusconi milan inizialmente contrario all8217acquisto ecco perch233 silvio decise di fare da solo
© Pianetamilan.it - Paolo Berlusconi: “Milan? Inizialmente contrario all’acquisto. Ecco perché Silvio decise di fare da solo”

Nel giorno in cui si ricorda l'arrivo di Silvio Berlusconi al Milan 40 anni fa - 20 febbraio 1986 - anche il fratello Paolo si unisce alla schiera di voci che oggi hanno omaggiato l'ex presidente rossonero. In un'intervista rilasciata al 'Corriere dello Sport', il fratello ha voluto ripercorrere l'epoca d'oro rossonera nata con Silvio al comando. Ecco, di seguito, alcune delle sue dichiarazioni. Sui suoi ricordi del 20 febbraio 1986: «Ricordo la mia opposizione al progetto, all’acquisto del Milan. Mi dicevo: 'E se poi cominciamo a perdere?' È una battuta, naturalmente.🔗 Leggi su Pianetamilan.it

Paolo Berlusconi: “20-02-1986, il Natale dei tifosi del Milan. Perché Silvio rifiutò l’ingresso di Armani”Il 20 febbraio 1986, Paolo Berlusconi ricorda il Natale dei tifosi del Milan, segnato da una decisione cruciale di Silvio Berlusconi.

Referendum, Paolo Berlusconi: “Voterò sì perché l’ha detto Silvio. La giustizia non funziona” – VideoPaolo Berlusconi ha annunciato che voterà sì al prossimo referendum, motivando la sua scelta con l’appoggio di Silvio Berlusconi e il ritenuto bisogno di migliorare il funzionamento della giustizia.

Quando Agnelli e Berlusconi si incontrarono prima di Juve–Milan (1986) #berlusconi #agnelli

Video Quando Agnelli e Berlusconi si incontrarono prima di Juve–Milan (1986) #berlusconi #agnelli
Vedi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.

Argomenti discussi: Paolo Berlusconi svela: Milan? Lo acquistammo senza leggere il bilancio.

paolo berlusconi milan inizialmentePaolo Berlusconi: «Il 20 febbraio è il Natale dei milanisti»Paolo Berlusconi al Corriere dello Sport: «Il 20 febbraio è il Natale dei tifosi milanisti». Segui le ultimissime Il 20 febbraio non sarà mai una data qualunque per il popolo milanista. In questo gior ... milannews24.com

paolo berlusconi milan inizialmenteMaldini celebra l’anniversario di Berlusconi al Milan: il post che emoziona i tifosiMaldini celebra l’anniversario di Berlusconi al Milan attraverso un ricordo iconico condiviso sui social Il 20 febbraio non è una data qualunque per il popolo milanista. Esattamente in questo giorno, ... milannews24.com