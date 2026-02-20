Il 20 febbraio 1986, Paolo Berlusconi ricorda il Natale dei tifosi del Milan, segnato da una decisione cruciale di Silvio Berlusconi. In un’intervista al 'Corriere dello Sport', l’ex dirigente rivela che il magnate rifiutò l’ingresso di Giorgio Armani nel club, spiegando che preferiva investire su altri progetti. Quel giorno segnò un punto di svolta per la gestione del Milan, con Silvio che puntò su una strategia diversa da quella di altri imprenditori. La scelta di Silvio Berlusconi influenzò il futuro del club e il modo di fare calcio.

Oggi, 20 febbraio, ricorrono i 40 anni dall'acquisto - 20 febbraio 1986 - del Milan da parte di Silvio Berlusconi. Suo fratello Paolo, al 'Corriere dello Sport' oggi in edicola, ha ricordato quanto accadde in quel periodo in un'intervista in esclusiva. Ecco le sue dichiarazioni. Milan, Paolo Berlusconi: "Mi opposi all'acquisto del club. Mi dicevo." Sui suoi ricordi del 20 febbraio 1986: «Ricordo la mia opposizione al progetto, all’acquisto del Milan. Mi dicevo: 'E se poi cominciamo a perdere?' È una battuta, naturalmente. La verità è che per la prima volta provavamo ad acquisire una società senza aver letto il bilancio e soprattutto senza conoscere quale fosse la reale condizione economico-finanziaria del club».🔗 Leggi su Pianetamilan.it

© Pianetamilan.it - Paolo Berlusconi: “20-02-1986, il Natale dei tifosi del Milan. Perché Silvio rifiutò l’ingresso di Armani”

Leggi anche: Max Giusti svela perché ha detto di sì a Pier Silvio Berlusconi e il retroscena con Gerry Scotti e Paolo Bonolis

Leggi anche: Referendum, Paolo Berlusconi: “Voterò sì perché l’ha detto Silvio. La giustizia non funziona” – Video

Vedi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.