Dopo i funerali di Domenico Caliendo, morto il 21 febbraio scorso al Monaldi di Napoli, la Procura ha avviato un’indagine più rapida. Una lettera inviata da alcuni sanitari denuncia un ambiente ritenuto tossico all’interno dell’ospedale, in particolare nei confronti di un chirurgo. Le tensioni tra il personale sono diventate oggetto di attenzione, mentre l’autorità giudiziaria prosegue con le verifiche.

NAPOLI Dopo i funerali di Domenico Caliendo, morto il 21 febbraio scorso al Monaldi di Napoli, l’inchiesta della Procura accelera. Nelle prossime ore potrebbero scattare i primi interrogatori per i sette indagati, con il numero che potrebbe crescere. Per ora gli indagati sono tutti a Napoli, nessuno a Bolzano dove fu espiantato il cuore, poi danneggiato durante il trasporto, secondo l’ipotesi a causa del ghiaccio secco (e non d’acqua) fornito dall’ospedale altoatesino. Sullo sfondo emerge intanto una lettera esplosiva, datata 27 gennaio, firmata dal personale infermieristico, oss e tecnico della sala operatoria del Monaldi e inviata ai vertici dell’Azienda ospedaliera dei Colli. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

© Quotidiano.net - Le tensioni al Monaldi. Lettera contro il chirurgo: "Clima tossico in ospedale"

Monaldi, lettera del personale contro il primario Oppido: “Clima di paura e sfiducia”Una lettera firmata dal personale infermieristico, dagli OSS e dai tecnici della sala operatoria dell’Azienda Ospedaliera dei Colli denuncia un clima...

Monaldi, le accuse dell’equipe di sala operatoria: “Clima tossico. Da Oppido umiliazioni e offese”La lettera firmata da 11 operatori sanitari della sala operatoria dell'Ospedale dei Colli: "Criticità gravi e persistenti.

Una raccolta di contenuti su Le tensioni al Monaldi Lettera contro....

Temi più discussi: Le tensioni nell'équipe del Monaldi che operò Domenico, la denuncia di 11 infermieri: Da Oppido umiliazioni e urla, clima di lavoro tossico; Le tensioni tra medici, il tentativo di scongelare il cuore sotto l'acqua, il trapianto su Domenico. Ecco cosa successe al Monaldi all'arrivo del box; Le tensioni al Monaldi. Lettera contro il chirurgo: Clima tossico in ospedale; Bimbo morto Napoli, testimoni: espianto avvenuto 4 minuti prima dell'arrivo del cuore sano.

La lettera d’accuse al cardiochirurgo Oppido: Ambiente di lavoro tossico e intimidatorio, si lavora tra ansia e tremoriInchiesta al Monaldi, tensioni nell'équipe del trapianto fallito al piccolo Domenico. Lettera contro il cardiochirurgo Guido Oppido firmata da infermieri, oss e tecnici della sala operatoria: Urla e ... quotidiano.net

Caso Domenico, il tecnico accusa: «Al Monaldi clima di tensione e minacce nel reparto»Napoli - Un reparto attraversato da tensioni interne, contrasti continui e un clima lavorativo definito «fortemente conflittuale». È questo il quadro emerso ... cronachedellacampania.it

Nell’inchiesta sulla morte del bambino al Monaldi di Napoli, gli inquirenti analizzano i messaggi contenuti nei cellulari sequestrati al personale sanitario dopo l’intervento. Caption (Facebook e Instagram) Prosegue l’inchiesta sulla morte del piccolo Domenico - facebook.com facebook

#domenico caliendo, il Monaldi si unisce al dolore: « #messa in sede durante i funerali» x.com