Vessato per anni dai colleghi | il caso Paolillo scuote il Ministero Nordio risponde sull' agente morto suicida a Turi

Il caso di un assistente capo della polizia penitenziaria trovato morto in auto a Turi nel febbraio 2021 ha suscitato attenzione. La vicenda riguarda presunti anni di vessazioni subite dai colleghi e ha coinvolto il Ministero, che ora si trova a rispondere anche alla morte dell’agente. La situazione rimane irrisolta, e la vicenda continua a essere al centro dell’attenzione pubblica.

Il caso di Umberto Paolillo, l'assistente capo della polizia penitenziaria trovato morto nella sua auto il 18 febbraio 2021 a Turi, resta una ferita aperta che attende ancora risposte definitive dalla giustizia. La madre della vittima, Rosanna Pesce, si è opposta con forza ai tentativi di chiudere il caso, documentando condotte vessatorie e persecutorie che avrebbero spinto il figlio al gesto estremo. Il Gip del Tribunale di Bari, Francesco Vittorio Rinaldi, ha accolto queste istanze e, con un'ordinanza del 16 maggio 2025, ha disposto un significativo ampliamento dell'attività investigativa. Le indagini dovranno ora approfondire il "complessivo contesto lavorativo" dell’istituto penitenziario di Turi. 🔗 Leggi su Baritoday.it

Leggi anche: Il caso di Umberto Paolillo, agente suicida a Turi, al centro della puntata di “Notizie Oggi” su Canale Italia

