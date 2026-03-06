Una panchina rossa a metà per non restare spettatori | il quartiere si mobilita contro la violenza e i femminicidi

Il Quartiere 5 ha deciso di intervenire contro la violenza di genere e i femminicidi organizzando un evento speciale in occasione dell’8 marzo. Il comitato locale, che rappresenta le zone di Carpinello, Bagnolo, Borgo Sisa, Rotta, Durazzano e Castellaccio, ha scelto di allestire una panchina rossa “a metà” presso la sede di via Cervese 221C a Carpinello, coinvolgendo la comunità in un gesto simbolico e civico.

L'inaugurazione della panchina simbolo sarà seguita da un incontro con esperti e avvocati sul tema della violenza di genere Il Quartiere 5 si mobilita contro la violenza di genere e i femminicidi. Per la giornata dell'8 marzo, il comitato che rappresenta Carpinello, Bagnolo, Borgo Sisa, Rotta, Durazzano e Castellaccio ha organizzato un evento dal valore civico e sociale presso la sede di via Cervese 221C a Carpinello. Si comincia alle 11, con l'inaugurazione della "panchina rossa", mentre alle 20.30 verrà presentata la conferenza sul tema "Violenza di genere e femminicidi".