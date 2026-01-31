Assisi panchina rossa per Eliza | L’amore non è violenza ma libertà

Una panchina rossa e un ciliegio sono stati messi nel parco del Serafico di Assisi per ricordare Eliza Feru, l’operatrice socio-sanitaria uccisa dal marito lo scorso 5 gennaio. La panchina vuole essere un segno visibile, un richiamo per chi passa ogni giorno e per i giovani che frequentano quel luogo. La scelta di inserire anche un albero serve a mantenere vivo il ricordo e invitare a riflettere sulla libertà e sulla non violenza. Il gesto mira a far sì che la memoria di Eliza diventi un impegno quotidiano

Una panchina rossa e un ciliegio da ieri sono presenti nel parco del Serafico in memoria di Eliza Feru, operatrice socio-sanitaria dell’istituto, uccisa dal marito il 5 gennaio 2025: vogliono essere un gesto permanente, affidato alla città e soprattutto ai tanti ragazzi che ogni giorno attraversano quegli spazi, affinché la memoria diventi responsabilità quotidiana. L’installazione della panchina, con una targa in ceramica di dedica a Eliza, e la messa a dimora dell’albero hanno concluso una mattinata di confronto e testimonianze promossa dal Serafico a un anno dalla morte della donna. Ha visto la partecipazione anche di Andrea Feru, sorella di Eliza, che ha affidato ai giovani e ai presenti un messaggio semplice e radicale: amare e rispettare sempre. 🔗 Leggi su Lanazione.it

