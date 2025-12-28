Palladino dalla Juventus all’Atalanta | perché il tecnico della Dea fa paura ai nerazzurri

Palladino, ex attaccante cresciuto nella Juventus, si è affermato come allenatore emergente tra Monza, Fiorentina e Atalanta. La sua crescita tecnica e tattica ha catturato l'attenzione, suscitando preoccupazioni nella squadra di Chivu. In questa analisi, si approfondiscono le ragioni per cui il tecnico della Dea rappresenta una sfida delicata e una possibile minaccia per gli avversari nerazzurri.

Inter News 24 Palladino, ex attaccante cresciuto in bianconero, oggi tecnico emergente tra Monza, Fiorentina e Dea: cosa spaventa la squadra di Chivu. Raffaele Palladino da calciatore è stato un attaccante formatosi nel settore giovanile della Juventus, dove ha vissuto una fase importante della sua crescita calcistica. Con la Primavera bianconera ha conquistato due Tornei di Viareggio e una Coppa Italia di categoria, risultati che ne hanno certificato il valore in ambito giovanile. Con la prima squadra ha invece festeggiato la promozione in Serie A, entrando a contatto con il calcio dei grandi. 🔗 Leggi su Internews24.com

