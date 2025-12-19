Atalanta Palladino ha cambiato il rendimento in casa | ora il tecnico della Dea deve arrivare ad un’altra svolta
L’Atalanta di Palladino ha avviato una nuova fase, mostrando progressi significativi in casa. Ora, il tecnico bergamasco punta a consolidare questa crescita anche in trasferta, per scrivere un 2025 ancora più positivo. Dopo un inizio promettente, la squadra deve affrontare la sfida di mantenere il ritmo e migliorare le prestazioni fuori dal Gewiss Stadium, segnando così un’ulteriore svolta nella sua evoluzione.
Atalanta, la nuova era Palladino è iniziata sicuramente nel migliore dei modi. Ora c’è la necessità di cambiare passo anche in trasferta Il 2025 dell’Atalanta si chiude con un segnale chiaro e incoraggiante: la Dea ha finalmente ritrovato il feeling con il proprio stadio. Dopo diverse stagioni in cui il fattore campo non aveva rappresentato . 🔗 Leggi su Calcionews24.com
Leggi anche: Atalanta, Palladino ha il duro compito di rilanciare i big. Le possibili mosse del tecnico della Dea
Leggi anche: Atalanta, inizia l’era Palladino! Come giocherà la Dea con il nuovo tecnico e quali giocatori utilizzerà? Tutti i dettagli in casa nerazzurra
Scamacca, febbre da gol: reti e continuità per l'Atalanta e la Nazionale; Atalanta, le invenzioni di Palladino; Atalanta - Cagliari in Diretta Streaming | IT; Palladino svela cosa ha detto a Scamacca prima di giocare contro il Cagliari: Aveva 38 di febbre.
Atalanta senza Lookman, l’attacco è da rivedere. In due per un posto - L’Atalanta senza Lookman studia le alternative: Sulemana e Maldini in corsa, ma anche Pasalic e Samardzic per possibili variazioni di modulo. calcioatalanta.it
Genoa-Atalanta, le probabili formazioni e dove vederla - Il match tra Genoa e Atalanta, valido per la 16ª giornata della Serie A 2025/26, si disputerà domenica 21 dicembre alle ore 20:45 presso lo stadio “Luigi Ferraris” di Genova, quartiere Marassi. calcioatalanta.it
L'attaccante dell'Atalanta rischia di restare lontano da Bergamo fino al 18 gennaio 2026. Le novità previste da Palladino - L'attaccante dell'Atalanta rischia di restare lontano da Bergamo fino al 18 gennaio 2026. msn.com
ESCLUSIVA TA - Lo chef bergamasco Gamba premiato tra i migliori al mondo: "Onorato. Ora corro a vedere l'Atalanta, Palladino eccezionale! Su Juric..." - TuttoAtalanta.com - facebook.com facebook
#Atalanta, #Palladino sfrutterà queste tre settimane per continuare a lavorare con la rosa e potrà testare più elementi "approfittando" delle assenza di Lookman e Kossounou (impegnati in Coppa d'Africa). Al momento non sono in atto discussioni in merito al m x.com
Qui puoi trovare altre notizie e contenuti video legati all’argomento della pagina.