Atalanta Palladino ha cambiato il rendimento in casa | ora il tecnico della Dea deve arrivare ad un’altra svolta

L’Atalanta di Palladino ha avviato una nuova fase, mostrando progressi significativi in casa. Ora, il tecnico bergamasco punta a consolidare questa crescita anche in trasferta, per scrivere un 2025 ancora più positivo. Dopo un inizio promettente, la squadra deve affrontare la sfida di mantenere il ritmo e migliorare le prestazioni fuori dal Gewiss Stadium, segnando così un’ulteriore svolta nella sua evoluzione.

Atalanta, la nuova era Palladino è iniziata sicuramente nel migliore dei modi. Ora c'è la necessità di cambiare passo anche in trasferta Il 2025 dell'Atalanta si chiude con un segnale chiaro e incoraggiante: la Dea ha finalmente ritrovato il feeling con il proprio stadio. Dopo diverse stagioni in cui il fattore campo non aveva rappresentato

