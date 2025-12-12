sharon osbourne rivela gli ultimi momenti trascorsi con ozzy osbourne

Sharon Osbourne condivide gli ultimi momenti trascorsi con il marito Ozzy Osbourne, icona del rock. Nel suo racconto, rivela come quella notte speciale sia stata ricca di affetto e di battute, richiamando i tempi in cui la coppia era protagonista del reality

Sharon Osbourne ha raccontato i suoi ultimi momenti con l’amato marito e icona metal Ozzy Osbourne, rivelando che la loro ultima notte insieme è stata piena d’amore e degli scambi di battute che hanno reso la coppia amatissima nei primi anni Duemila, grazie al reality The Osbournes. In un’apparizione a Piers Morgan Uncensored mercoledì, la donna ha raccontato nei dettagli l’ultima conversazione avuta con il coniuge, morto a settantasei anni lo scorso 22 luglio. Quella notte, intorno alle quattro e mezza del mattino, Oz le avrebbe chiesto di svegliarsi, e lei gli avrebbe risposto: «Sono già sveglia! Mi hai svegliata!». Metropolitanmagazine.it

