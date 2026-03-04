Otto marzo ingresso gratuito per le donne nei musei regionali

Domenica 8 marzo, in occasione della Giornata internazionale della donna, la Regione Siciliana ha deciso di offrire l’ingresso gratuito alle donne nei musei, nei parchi archeologici e nei luoghi storici dell’isola. L’iniziativa, promossa dal ministero della Cultura, coinvolge tutte le strutture culturali regionali, che consentiranno alle visitatrici di accedere senza costi aggiuntivi. L’obiettivo è celebrare questa ricorrenza attraverso l’arte e la storia.

Un’iniziativa con la quale l'assessorato dei Beni culturali e dell'identità siciliana punta a coniugare il valore simbolico della ricorrenza con la promozione del patrimonio artistico Anche quest'anno in occasione della Giornata internazionale della donna, domenica 8 marzo, la Regione Siciliana aderisce all’iniziativa promossa dal ministero della Cultura, offrendo l’ingresso gratuito alle donne nei musei, nei parchi archeologici e nei luoghi storici dell’Isola. Un’iniziativa con la quale l'assessorato dei Beni culturali e dell'identità siciliana punta a coniugare il valore simbolico della ricorrenza con la promozione del patrimonio artistico. 🔗 Leggi su Cataniatoday.it Domenica 8 marzo ingresso gratuito nei musei e parchi archeologici regionaliAnche quest'anno in occasione della Giornata internazionale della donna, domenica 8 marzo, la Regione Siciliana aderisce all’iniziativa promossa dal... 8 marzo, ingresso gratuito per le donne nei musei e parchi archeologici della SiciliaA sottolineare il senso dell’iniziativa è l’assessore Francesco Paolo Scarpinato, nella foto d’apertura, che evidenzia come l’8 marzo rappresenti un... Altri aggiornamenti su Otto marzo. Temi più discussi: L’8 marzo ingresso gratuito per le donne alla Reggia di Caserta; 8 marzo, Giornata internazionale dei diritti delle donne 2026; Festa della donna 2026 al Palazzo Reale di Napoli e al Museo Pignatelli; L'8 marzo ingresso gratuito per le donne per la Giornata internazionale della Donna nei musei della Direzione Regionale Musei della Toscana. Otto marzo, ingresso gratuito per le donne nei musei regionaliUn’iniziativa con la quale l'assessorato dei Beni culturali e dell'identità siciliana punta a coniugare il valore simbolico della ricorrenza con la promozione del patrimonio artistico ... cataniatoday.it Alla Reggia di Caserta l'8 marzo ingresso gratuito per le donneIngresso gratuito per le donne alla Reggia di Caserta domenica 8 marzo. Lo comunica la direzione del Museo, che aderisce all'iniziativa ministeriale dedicata alla Giornata internazionale della Donna. ansa.it Nella sua lettera per l’otto marzo, Lidia Ravera si augura di sentirsi dire buona festa da tutti gli uomini che incontra, di ricevere tante mimose e soprattutto di cercare la forza per continuare a lottare. La sua e le altre lettere per l’otto marzo, qui tinyurl.com/sjpy8c x.com In una lettera indirizzata all'otto marzo, Riccardo Iacona, si augura un mondo con più prevenzione, una società in cui si parli di affettività e sentimenti anche ai più piccini. La lettera di Iacona, insieme alle altre lettere per l’otto marzo che scrittrici, musicisti e gior facebook