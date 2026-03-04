Otto marzo ingresso gratuito per le donne nei musei regionali

Domenica 8 marzo, in occasione della Giornata internazionale della donna, la Regione Siciliana ha deciso di offrire l’ingresso gratuito alle donne nei musei, nei parchi archeologici e nei luoghi storici dell’isola. L’iniziativa, promossa dal ministero della Cultura, coinvolge tutte le strutture culturali regionali, che consentiranno alle visitatrici di accedere senza costi aggiuntivi. L’obiettivo è celebrare questa ricorrenza attraverso l’arte e la storia.

Un'iniziativa con la quale l'assessorato dei Beni culturali e dell'identità siciliana punta a coniugare il valore simbolico della ricorrenza con la promozione del patrimonio artistico Anche quest'anno in occasione della Giornata internazionale della donna, domenica 8 marzo, la Regione Siciliana aderisce all'iniziativa promossa dal ministero della Cultura, offrendo l'ingresso gratuito alle donne nei musei, nei parchi archeologici e nei luoghi storici dell'Isola. Un'iniziativa con la quale l'assessorato dei Beni culturali e dell'identità siciliana punta a coniugare il valore simbolico della ricorrenza con la promozione del patrimonio artistico.

