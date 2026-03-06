Otto marzo Rimini celebra l’imprenditoria femminile | chi sono le tredici donne premiate dal Comune

L’otto marzo a Rimini il Comune ha premiato tredici donne che si sono distinte nel mondo dell’imprenditoria. Queste donne rappresentano percorsi diversi, caratterizzati dall’attenzione all’innovazione, alle relazioni e all’inclusione nei luoghi di lavoro. La cerimonia ha celebrato il loro impegno nel sviluppare attività che combinano crescita personale e sviluppo aziendale.

In municipio la consegna degli attestati alle imprenditrici indicate dalle associazioni di categoria per innovazione e valorizzazione delle persone

Rosa etrusco: Volterra celebra l'8 marzo con il mercatino di imprenditoria e creatività al femminile

"8 marzo 2026 in Comune": Avellino celebra le donne della Città

