Rosa etrusco | Volterra celebra l' 8 marzo con il mercatino di imprenditoria e creatività al femminile

Domenica 8 marzo, le Logge di Palazzo Pretorio ospiteranno ROSA ETRUSCO, mercatino di imprenditoria e hobbistica al femminile promosso dalla Commissione Pari Opportunità del Comune di Volterra e curato da Pane di Luna APS.Un’intera giornata dedicata alla valorizzazione del talento e della creatività delle donne del territorio: artigianato, prodotti fatti a mano, creazioni originali, idee innovative e piccole realtà imprenditoriali che raccontano storie di passione, competenza e autonomia.ROSA ETRUSCO non è soltanto un mercatino, ma uno spazio di incontro e riconoscimento del lavoro femminile, spesso invisibile o poco valorizzato. Ogni stand rappresenta un percorso, una scelta, un progetto costruito con determinazione.L’iniziativa intende sostenere concretamente l’imprenditoria femminile locale, promuovere reti di collaborazione e offrire alla cittadinanza un’occasione per conoscere e supportare produzioni artigianali e creative di qualità. 🔗 Leggi su Pisatoday.it

