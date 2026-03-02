8 marzo 2026 in Comune | Avellino celebra le donne della Città

Giovedì 5 marzo 2026 alle ore 12:00, presso la Chiesa del Carmine, si terrà la presentazione del manifesto intitolato “8 marzo 2026 festa della donna … in Comune”. L’evento è stato organizzato per commemorare le donne della città di Avellino in occasione della Giornata Internazionale della Donna. La cerimonia si svolgerà in un luogo pubblico e coinvolge rappresentanti comunali e cittadini.

– Giovedì 5 marzo 2026, alle ore 12:00, presso la Chiesa del Carmine, sarà presentato il manifesto “8 marzo 2026 festa della donna. in Comune”, iniziativa promossa per celebrare le donne della Città di Avellino in occasione della Giornata Internazionale della Donna. L’iniziativa nasce da un’idea del Commissario Straordinario del Comune di Avellino, dott.ssa Giuliana Perrotta, con l’obiettivo di valorizzare il contributo delle donne nelle istituzioni, nella pubblica amministrazione e nei diversi ambiti della vita civile, sociale e professionale del territorio. Parteciperanno altresì la dott.ssa Elisabetta De Felice, sub commissario del Comune di Avellino, la dott. 🔗 Leggi su Anteprima24.it © Anteprima24.it - “8 marzo 2026 in Comune”: Avellino celebra le donne della Città “8 marzo 2026 festa della donna… in Comune”: Avellino celebra le donne della cittàGiovedì 5 marzo 2026, alle ore 12:00, presso la Chiesa del Carmine, sarà presentato il manifesto “8 marzo 2026 festa della donna. Verona celebra le madri della Repubblica per l'8 marzo e gli 80 anni del voto alle donne: «La questione femminista al centro»Un calendario diffuso, oltre ottanta appuntamenti, più di due mesi di iniziative. Tutto quello che riguarda Comune. Temi più discussi: 8 marzo, Giornata internazionale dei diritti delle donne 2026; Donne in corsa: l'8marzo Piazza Roma si tinge di rosa; 8 marzo 2026. Giornata Internazionale della Donna; 8 marzo, Giornata internazionale della donna – il programma degli eventi. 8 marzo 2026: Festa della Donna… in Comune a AvellinoGiovedì 5 marzo 2026, alle ore 12:00, presso la Chiesa del Carmine, sarà presentato il manifesto 8 marzo 2026 festa della donna… in Comune, iniziativa promossa per celebrare le donne della Città di ... irpinianews.it Cremona 8 Marzo 2026 Principali iniziative in programma in cittàUna minuziosa ricerca negli archivi del Tribunale di Cremona, oggi conservati presso l'Archivio di Stato, restituisce un intenso affresco storico e umano, fatto di conquiste e cadute, lotte e ... welfarenetwork.it SASSANO: OCCASIONE UNICA – CEDESI STORICA ATTIVITÀ MULTISERVIZI: TABACCHI, BAR, ALIMENTARI, EDICOLA Nel cuore di Sassano, a pochi passi dal Comune e vicinissima alle scuole dell’Istituto Comprensivo “Giovanni Falcone”, è in - facebook.com facebook Crisi comune Oristano, il sindaco revoca tutte le deleghe ad assessori. Atteso un rimpasto dopo il recente vertice di maggioranza #ANSA x.com