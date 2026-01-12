Flick superlativo | otto finali otto vittorie Tutte con Lewandowski

Il Barcellona si aggiudica la Supercoppa di Spagna a Gedda, con una vittoria significativa e il coinvolgimento di Lewandowski. La finale contro il Real Madrid si distingue per il ritorno di Ronald Araujo, che ha rappresentato un momento emotivamente importante per la squadra. Una vittoria che riflette determinazione e compattezza, consolidando la posizione dei catalani in questa stagione.

Il Barcellona conquista la Supercoppa di Spagna a Gedda con una vittoria che va oltre il risultato. Il ritorno simbolico di Ronald Araujo diventa il cuore emotivo della finale contro il Real Madrid. Hansi Flick continua la sua striscia perfetta nelle finali, consolidando un record impressionante: otto su otto (quattro Bayern e quattro Barcellona) sempre assieme a Lewandowski. Per il Real restano rimpianti e segnali di ripresa, ma anche la consapevolezza di una stagione ancora lunga. È stata vittoria invisibile, ma forse per questo ancora più potente. Ronald Araujo è tornato in squadra 47 giorni dopo aver chiesto un periodo di riposo per recuperare mentalmente.

