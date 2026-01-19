Ippolita taglia il secolo | fu la prima donna con la patente a Fontanella

Ippolita, nota come «Gip» dai nipoti, ha segnato un capitolo importante nella storia locale di Fontanella, diventando la prima donna a ottenere la patente nel secolo. Riconosciuta con premi dalla Motorizzazione civile, Avis e Coldiretti, la sua esperienza rappresenta un esempio di impegno e determinazione, testimonianza di un’epoca di cambiamenti nel campo della mobilità e dell’associazionismo.

LA STORIA. I tanti record della signora che i nipoti chiamano affettuosamente «Gip»: fu premiata dalla Motorizzazione civile, dall'Avis e da Coldiretti. Una centenaria per Fontanella. Lunedì 19 gennaio taglia il traguardo del secolo di vita Ippolita Viola, decana del paese. Sabato 17 gennaio mattina il sindaco Mauro Brambilla, accompagnato dal suo vice Alberto Vailati, è andato a casa di Ippolita, in via Circonvallazione, dove l'anziana vive assistita dalla badante Lyudmyla di nazionalità ucraina, per portarle gli auguri di tutta la comunità e regalarle un mazzo di fiori e una pergamena incorniciata.

