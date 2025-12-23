Il programma delle celebrazioni liturgiche
Il programma delle celebrazioni liturgiche per il Natale offre un momento di riflessione e spiritualità, invitando i fedeli a condividere la speranza e la pace in questa stagione. Dopo un anno segnato dal Giubileo, desideriamo accompagnarvi in un percorso di fede e comunione, affinché il Natale possa essere occasione di serenità e rinnovata fiducia, anche di fronte alle difficoltà della vita.
Siamo vicini al Natale. Quello del Giubileo che abbiamo vissuto è stato un anno veramente speciale e vorrei inviare a tutti voi il mio augurio, profondo e sincero, per un Natale sereno e un gioioso anno nuovo: saper guardare in faccia la sofferenza umana affrontandola a cuore aperto, senza paura, perché non siamo soli. Gesù resta nei nostri cuori sempre, basta lasciare aperta la porta", questo il messaggio inviato dal Cardinale Augusto Paolo Lojudice a tutti i fedeli in occasione del Santo Natale. Iniziano intanto le celebrazioni in occasione delle festività natalizie e per la chiusura dell'Anno Giubilare, con partecipazione del Cardinale: domani il primo tradizionale appuntamento religioso è alle 18.
