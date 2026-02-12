Bergamo Smart City consegna il contributo al progetto Legami di carta delle Acli

La Bergamo Smart City consegna ufficialmente 4.000 euro alle Acli di Bergamo per il progetto “Legami di carta”. La donazione arriva dai finanziatori del bando Homo, Fondazione MIA e BOF, e segna la conclusione positiva della prima edizione dell’iniziativa.

Bergamo. Con la consegna ufficiale del contributo di 4.000 euro da parte dell’Associazione Bergamo Smart City & Community – grazie ai finanziatori del bando Associazione Homo, Fondazione MIA e BOF- a favore della Acli di Bergamo, il progetto “Legami di Carta” suggella il successo della sua prima edizione. Il finanziamento, consegnato dal Presidente Giacomo Angeloni, ha permesso di completare il budget complessivo di 10.000 euro necessario alla realizzazione dell’iniziativa, andando a integrare i 6.000 euro già raccolti attraverso la campagna di crowdfunding civico. Il progetto “Legami di Carta” ha coinvolto circa 200 persone tra cittadini over 65 e studenti provenienti da cinque istituti scolastici del territorio: Liceo Lussana, Liceo Sarpi, Liceo Amaldi, EFP Sacra Famiglia e ITIS Paleocapa.🔗 Leggi su Bergamonews.it

