Puglia quel bluff Pd sull’ospedale fantasma

In Puglia, il Partito Democratico ha organizzato un’inaugurazione di un nuovo ospedale che si è rivelata priva di servizi essenziali. La struttura, ancora vuota di letti e senza personale sanitario, è stata presentata come un’opera completata, ma all’interno non ci sono ancora attività operative. La cerimonia si è concentrata sulla posa delle mura, senza dettagli su quando l’ospedale entrerà in funzione.

di Maria Sorbi – È il 26 luglio 2025, in Puglia mancano 4 mesi alle elezioni regionali. Michele Emiliano non resiste: indossa la polo blu d’ordinanza e mobilita la stampa per il taglio del nastro dell’ospedale di Monopoli-Fasano. Peccato che l’ospedale non c’è (ed è vuoto anche oggi, a 8 mesi da quell’inaugurazione nel nulla). Ma il presidente uscente ci vuole mettere la faccia a tutti i costi prima di sbaraccare il suo ufficio da governatore. Organizza la cerimonia e se ne infischia se il suo assessore alla Sanità quel giorno non può nemmeno essere presente. Come mai tutta questa fretta, quando i reparti erano (e sono tuttora) vuoti? «Tutto normale – fa notare in piena estate la Regione Puglia – In base al cronoprogramma è previsto che le attività sanitarie cominceranno entro la fine del 2025». 🔗 Leggi su Imolaoggi.it

