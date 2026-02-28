Il 26 luglio 2025, in Puglia, a quattro mesi dalle elezioni regionali, Michele Emiliano si presenta con la polo blu e partecipa all’inaugurazione dell’ospedale di Monopoli-Fasano, attirando l’attenzione dei media. In quel giorno, si svolge l’evento ufficiale per il taglio del nastro, mentre il progetto ospedaliero è stato al centro di discussioni e polemiche.

È il 26 luglio 2025, in Puglia mancano 4 mesi alle elezioni regionali. Michele Emiliano non resiste: indossa la polo blu d’ordinanza e mobilita la stampa per il taglio del nastro dell’ospedale di Monopoli-Fasano. Peccato che l’ospedale non c’è (ed è vuoto anche oggi, a 8 mesi da quell’inaugurazione nel nulla). Ma il presidente uscente ci vuole mettere la faccia a tutti i costi prima di sbaraccare il suo ufficio da governatore. Organizza la cerimonia e se ne infischia se il suo assessore alla Sanità quel giorno non può nemmeno essere presente. Come mai tutta questa fretta, quando i reparti erano (e sono tuttora) vuoti? «Tutto normale - fa notare in piena estate la Regione Puglia - In base al cronoprogramma è previsto che le attività sanitarie cominceranno entro la fine del 2025». 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

© Ilgiornale.it - Quel bluff Pd sull'ospedale fantasma

