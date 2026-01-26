Amelia Dimoldenberg torna agli Oscar 2026 | per il terzo anno sarà ambasciatrice social ufficiale e inviata dal red carpet

Amelia Dimoldenberg torna agli Oscar 2026 come ambasciatrice social ufficiale e inviata dal red carpet, confermando il suo ruolo di punto di riferimento per l'evento. Per il terzo anno consecutivo, rappresenta l’immagine digitale di questa importante manifestazione cinematografica, offrendo aggiornamenti e contenuti dal red carpet. La sua presenza sottolinea l’importanza dei social media nell’ambito delle premiazioni cinematografiche e della comunicazione ufficiale degli Oscar.

Gli Oscar 2026 puntano ancora su una delle personalità più riconoscibili del web: Amelia Dimoldenberg tornerà per il terzo anno consecutivo nel ruolo di Social Media Ambassador ufficiale dell'Academy e Red Carpet Correspondent per la 98ª stagione degli Academy Awards. In pratica sarà lei a raccontare la stagione dei premi da dentro: contenuti social, dietro le quinte e – soprattutto – le interviste a candidati e star sul tappeto rosso, con il suo stile inconfondibile fatto di ironia, tempi comici perfetti e domande spiazzanti. Quando e dove vedere gli Oscar 2026. La 98ª cerimonia degli Oscar si terrà domenica 15 marzo 2026 al Dolby Theatre di Ovation Hollywood.

