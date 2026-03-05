Orrido e Ca' del Diavol più accessibili con i linguaggi CAA e Easy to Read

A Bellano sono stati resi più accessibili due siti, Orrido e Ca’ del Diavol, grazie all’uso di linguaggi CAA e Easy to Read. L’amministrazione comunale ha deciso di adottare queste soluzioni per facilitare la visita a persone con diverse necessità di comunicazione, puntando a migliorare l’esperienza di chi desidera scoprire il patrimonio locale senza barriere.

Grazie al progetto Musei Inclusivi, sostenuto dalla Provincia di Lecco grazie al cofinanziamento di Ffondazione Cariplo che ha coinvolto trenta musei del Sistema museale della provincia di Lecco, l’Orrido di Bellano e la Ca’ del Diavol si dotano di nuovi strumenti pensati per rendere l’esperienza di visita sempre più inclusiva. Sono ora disponibili manuali in linguaggio Easy to Read, schede con pittogrammi che utilizzano il linguaggio della Comunicazione Alternativa Aumentativa (CAA) e QR code che rimandano a contenuti audio e testi semplificati in italiano e in inglese. Un passo concreto per facilitare la comprensione dei luoghi della cultura anche ai visitatori con difficoltà sensoriali visuo-cognitive e a chi necessita di un linguaggio più semplice e immediato. 🔗 Leggi su Leccotoday.it

