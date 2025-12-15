Pompei accessibile il tour inclusivo firmato Worldtours

Scopri il tour inclusivo di Pompei firmato Worldtours, un viaggio che unisce cultura e diritti. Un'esperienza pensata per rendere il patrimonio accessibile a tutti, promuovendo l'inclusione e il rispetto delle diversità. Un'opportunità per vivere la storia e l'arte in modo coinvolgente e consapevole, trasformando il turismo in un gesto di riconoscimento e valorizzazione dei diritti di ogni individuo.

Un viaggio che unisce cultura e diritti Il turismo può essere molto più di uno spostamento fisico: può diventare un atto di riconoscimento e rispetto dei diritti. È da questa consapevolezza che nasce il tour inclusivo organizzato da Worldtours a Pompei, in programma il 13 dicembre, pensato per 50 persone tra partecipanti con disabilità e accompagnatori. Un progetto costruito in sinergia con UILDM Cicciano, Aliter Cooperativa Sociale, AGVH ODV, UALSI Gruppo di Pomigliano e Sunshines – Raggi di Sole, realtà che ogni giorno operano per l'inclusione sul territorio. La visita al celebre sito archeologico non è stata concepita come un'eccezione, ma come un'esperienza normale, vissuta in modo naturale e gratificante.

