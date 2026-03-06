Orientamento scolastico a metà | il 42,7% degli studenti è insoddisfatto e chiede visite in azienda I dati della survey Orienta

Secondo i dati della survey Orienta su 2.300 studenti, il 42,7% si mostra insoddisfatto dell’orientamento scolastico a metà percorso. La maggior parte dei giovani chiede visite in azienda e attività di PCTO per avere un’esperienza più concreta e avvicinarsi al mondo del lavoro. La richiesta di pratiche sul campo emerge come una delle principali esigenze tra gli studenti coinvolti.

Orientamento scolastico: un quarto degli studenti di terza media associa ancora i voti alti al liceo. Cresce la consapevolezza sui percorsi alternativiLe iscrizioni alle scuole superiori per l’anno scolastico 2026/27 sono aperte dal 13 gennaio al 14 febbraio.

Dispersione in calo, ma metà degli studenti non raggiunge le competenze minime. I datiIl tasso di abbandono scolastico precoce scende al 9,8%, centrando in anticipo gli obiettivi europei.

OrientaMenti Live di INDIRE: tutte le puntate e le risorse gratuite per i docenti sull’orientamento scolasticoIl ciclo OrientaMenti Live di INDIRE offre otto puntate gratuite per docenti e tutor. I talk approfondiscono orientamento, trenta ore, ITS Academy e internazionalizzazione, fornendo strumenti pratici ... orizzontescuola.it

Migliaia di giovani visitano l’Università degli Studi di Napoli Federico II. 50 scuole, 7000 studenti, tre interi giorni dedicati all’orientamento. Un evento frutto del progetto ‘Orizzonti’, realizzato dall’Ateneo federiciano in collaborazione con l’Ufficio scolastico regio - facebook.com facebook