Orientamento scolastico | un quarto degli studenti di terza media associa ancora i voti alti al liceo Cresce la consapevolezza sui percorsi alternativi

L’orientamento scolastico è fondamentale per aiutare gli studenti a scegliere il percorso più adatto alle proprie inclinazioni. Sempre più giovani si confrontano con diverse opzioni, oltre al liceo, riflettendo su percorsi tecnici e professionali. Le iscrizioni per l’anno scolastico 2026/27 sono aperte dal 13 gennaio al 14 febbraio, un’occasione importante per valutare le scelte future in modo consapevole e informato.

Le iscrizioni alle scuole superiori per l'anno scolastico 202627 sono aperte dal 13 gennaio al 14 febbraio. Un sondaggio condotto da Skuola.net su 1.000 studenti di terza media fotografa le percezioni e le scelte dei ragazzi in questa fase decisiva.

L'orientamento scolastico inizia dall'infanzia, non dalle superiori - Maria Chiara Pettenati di Indire sottolinea l'importanza di un approccio verticale all'orientamento, da sviluppare lungo tutto il curriculum scolastico, per aiutare gli studenti a diventare resilienti ... italiaoggi.it

Con l’idea di fondo che orientamento scolastico significhi “orientamento alla vita piena”, è proposta la nuova edizione di “Maturi al punto giusto” Fondazione Comunità e Scuola #maturialpuntogiusto #scuola #lavocedelpopolobs - facebook.com facebook

