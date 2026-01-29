San Martino Valle Caudina colpi di fucile in pieno centro | un fermato

Questa sera a San Martino Valle Caudina alcuni colpi di fucile sono stati sparati in pieno centro, in via Starze. La polizia ha già fermato una persona sospettata di essere coinvolta nell’accaduto. Nessuno è rimasto ferito, ma l’episodio ha creato grande sconcerto tra i residenti. Le forze dell’ordine stanno indagando per capire cosa abbia spinto a questo gesto e se ci siano altre persone coinvolte.

SAN MARTINO VALLE CAUDINA — Alcuni colpi d'arma da fuoco sono stati esplosi in serata in via Starze, in un'area residenziale del centro caudino. Le detonazioni, distintamente percepite dai residenti, hanno generato allarme nel quartiere.Obiettivo dell'attacco e primi riscontriSecondo le prime.

